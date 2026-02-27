закрыть
МВД жалуется, что белорусы все чаще оскорбляют силовиков

15
  • 27.02.2026, 13:16
  • 3,366
Участились случаи сопротивления.

В 2025 году около 300 человек были привлечены к ответственности по делам, связанным с насилием, угрозами, оскорблениями или сопротивлением сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве отметили, что силовики при выездах на сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и других инцидентах регулярно сталкиваются с агрессивным поведением и прямыми угрозами. Вместе с тем в МВД подчеркнули, что проводимая профилактическая работа приносит заметный эффект — общее число подобных правонарушений существенно снизилось.

