МВД жалуется, что белорусы все чаще оскорбляют силовиков

МВД жалуется, что белорусы все чаще оскорбляют силовиков15
- 27.02.2026, 13:16
Участились случаи сопротивления.
В 2025 году около 300 человек были привлечены к ответственности по делам, связанным с насилием, угрозами, оскорблениями или сопротивлением сотрудникам милиции и военнослужащим внутренних войск. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
В ведомстве отметили, что силовики при выездах на сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и других инцидентах регулярно сталкиваются с агрессивным поведением и прямыми угрозами. Вместе с тем в МВД подчеркнули, что проводимая профилактическая работа приносит заметный эффект — общее число подобных правонарушений существенно снизилось.