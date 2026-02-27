закрыть
Аналитик: У Лукашенко все начинает валиться

3
  • 27.02.2026, 13:25
  • 1,580
Аналитик: У Лукашенко все начинает валиться
Фото: Getty Images

2020-й вспоминают все чаще.

Аналитик Сергей Чалый считает, что ситуация, в которой оказался Лукашенко, напоминает «персональный ад». Об этом эксперт заявил на канале БРЦ:

— Лукашенко потерял все направления, все начинает валиться со всех сторон. Он ничего не может сказать своим людям. Говорит «сделайте мне», а когда спрашивают «а что ты хочешь, что мы сделали?», то разговор заканчивается.

Грозит, что «поставит всех к стенке» — ну поставь, а где ты потом найдешь людей? Потом на этом же совещании говорит: «А теперь никто не уволится». Так ты определись — или к стенке или не уволится.

Да, у Лукашенко и так были скелеты в шкафу, убийства людей. Но все равно можно было как-то уйти на покой и даже на экономическом взлете. А теперь все — он собственник происходящего ужаса.

Своим объяснил: мол, мы так уже делали и потом дружили с Западом, все будет хорошо. Но оно все не наступает, счастья все нет, страха все больше, 2020-й вспоминают все чаще. Это персональный ад Лукашенко, в котором он сейчас живет.

