Зеленский: Есть «окно» для достижения мира до промежуточных выборов в США 1 27.02.2026, 13:27

Владимир Зеленский

Президент Украины заявил о реальном шансе.

Президент Украины Владимир Зеленский видит возможность для достижения мира до промежуточных выборов в США в ноябре.

Об этом глава Украины заявил в интервью Sky News.

Зеленский подтвердил, что готов встретиться с российским диктатором для переговоров и сделает все, чтобы достичь мира, но Украина не будет отдавать свои территории.

Влияние США

Президент Украины убежден, что США имеют достаточно сил, чтобы прекратить войну.

«Соединенные Штаты даже сильнее, чем они о себе думают. И я действительно так думаю. И они действительно оказывают давление на Путина. Они могут остановить эту войну», - сказал он.

Зеленский призвал администрацию Трампа усилить санкции против семей руководства РФ и предоставить Украине более современное оружие, потому что это заставит РФ серьезно отнестись к переговорам.

Насколько близок мир?

«Сейчас я думаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем году... это зависит от этих месяцев, будет ли у нас шанс закончить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, у нас будет (шанс), сейчас у нас есть это окно», - считает глава Украины.

Как известно, промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат состоятся в ноябре 2026 года.

