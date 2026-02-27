«Документов не предъявил, назвался Медведевым» 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

27.02.2026, 13:39

3,638

Берлин взят.

«Медведев в ответ на слова Каллас о закрытии въезда в Европу всем российским военным, участвующим в спецоперации Путина в Украине, заявил, что те якобы смогут «поехать и без виз, как в 1812-м и 1945-м».

Доклад дежурного Государственной пограничной охраны Латвийской республики (Valsts robežsardze) руководству:

«24.02.26 со стороны России на большой скорости подъехал мотоцикл. Сидевший на нем человек в военной форме издавал сильный запах алкоголя. Стучал по шлагбауму, скандалил, кричал, что едет «на Берлин и без виз, как в 1945-м». Документов не предъявил, назвался Медведевым. Был напоен горячим чаем с вареньем (после этого успокоился) и отправлен на территорию России. При утреннем осмотре холодильника обнаружено исчезновение двух бутылок немецкого пива Berliner Kindl и записка на русском: «Берлин взят!».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com