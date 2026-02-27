закрыть
27 февраля 2026, пятница
«Документов не предъявил, назвался Медведевым»

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 27.02.2026, 13:39
«Документов не предъявил, назвался Медведевым»

Берлин взят.

«Медведев в ответ на слова Каллас о закрытии въезда в Европу всем российским военным, участвующим в спецоперации Путина в Украине, заявил, что те якобы смогут «поехать и без виз, как в 1812-м и 1945-м».

Доклад дежурного Государственной пограничной охраны Латвийской республики (Valsts robežsardze) руководству:

«24.02.26 со стороны России на большой скорости подъехал мотоцикл. Сидевший на нем человек в военной форме издавал сильный запах алкоголя. Стучал по шлагбауму, скандалил, кричал, что едет «на Берлин и без виз, как в 1945-м». Документов не предъявил, назвался Медведевым. Был напоен горячим чаем с вареньем (после этого успокоился) и отправлен на территорию России. При утреннем осмотре холодильника обнаружено исчезновение двух бутылок немецкого пива Berliner Kindl и записка на русском: «Берлин взят!».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

