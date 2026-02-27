закрыть
27 февраля 2026, пятница, 14:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В магазинах Минска появился необычный экзотический плод

  • 27.02.2026, 13:59
  • 1,160
В магазинах Минска появился необычный экзотический плод

Его привезли из Эквадора.

В один из супермаркетов Минска завезли тропический плод пепино, или так называемую дынную грушу, пишет tochka.by.

Стоит такой необычный продукт — 45,99 рубля за килограмм.

Пепино относится к семейству пасленовых, как томаты и картофель, но по вкусу это настоящий десертный фрукт. Его часто описывают как сочетание дыни, груши и легких тропических ноток.

По информации на ценнике, плоды доставлены из Эквадора. Урожай собирают в тропическом климате и поставляют в магазины круглый год.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин
Историческая роль
Историческая роль Юрий Федоренко