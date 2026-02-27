В магазинах Минска появился необычный экзотический плод
Его привезли из Эквадора.
В один из супермаркетов Минска завезли тропический плод пепино, или так называемую дынную грушу, пишет tochka.by.
Стоит такой необычный продукт — 45,99 рубля за килограмм.
Пепино относится к семейству пасленовых, как томаты и картофель, но по вкусу это настоящий десертный фрукт. Его часто описывают как сочетание дыни, груши и легких тропических ноток.
По информации на ценнике, плоды доставлены из Эквадора. Урожай собирают в тропическом климате и поставляют в магазины круглый год.