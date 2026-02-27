В магазинах Минска появился необычный экзотический плод 27.02.2026, 13:59

1,160

Его привезли из Эквадора.

В один из супермаркетов Минска завезли тропический плод пепино, или так называемую дынную грушу, пишет tochka.by.

Стоит такой необычный продукт — 45,99 рубля за килограмм.

Пепино относится к семейству пасленовых, как томаты и картофель, но по вкусу это настоящий десертный фрукт. Его часто описывают как сочетание дыни, груши и легких тропических ноток.

По информации на ценнике, плоды доставлены из Эквадора. Урожай собирают в тропическом климате и поставляют в магазины круглый год.

