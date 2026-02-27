Экономические проблемы в России охватили даже регионы с мощным ВПК 27.02.2026, 14:39

Bloomberg ознакомился c интересными документами.

Ухудшение экономической ситуации и инвестиционных условий, кризис неплатежей, поднимающаяся волна увольнений – эти проблемы все сильнее охватывают не только гражданский сектор российской экономики, но и военный. Экономическая ситуация в Нижегородской области, которая является одним из оплотов ВПК, вызывает «серьезную озабоченность», говорится в документах, с которыми ознакомился Bloomberg.

В февральском письме тогдашнему заместителю губернатора Андрею Саносяну (он покинул пост 10 дней назад) Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) перечисляет целый ряд проблем, особо отмечая резкое падение за последний год капиталовложений, прибыли, заказов и производства. Объединение, проведшее опрос более 50 областных компаний из оборонной и гражданской отраслей, а также 70 компаний Волжского региона, настоятельно просит возобновить инвестиции, вернуть льготные ставки по кредитам и ускорить оплату счетов. Одними из главных виновников просроченных платежей в письме называются госкорпорации, в том числе работающие на войну, – Ростех, Объединенная судостроительная корпорация, Роскосмос, Росатом.

НАПП призывает местные власти поднять эти вопросы перед федеральным правительством. Которое в этом году не планирует увеличивать военные расходы; правда, в предыдущие годы они обычно были выше заложенных в бюджет и в 2025 году выросли на 30%.

Бюджетный дефицит на этот год правительство заложило на уровне 3,8 трлн рублей. Но в среду министр финансов Антон Силуанов признал, что «в течение пары недель» бюджет придется переверстать, снизив цену нефти. Это будет означать уменьшение доходов и рост дефицита.

Региональные власти тоже вряд ли смогут серьезно помочь бизнесу деньгами. За 2025 год их совокупный бюджетный дефицит вырос в 3,6 раза, достигнув рекордной отметки в 1,478 трлн рублей, подсчитало агентство АКРА на основании данных Казначейства России.

Регионы недобрали ключевой для себя налог – на прибыль компаний: из-за ухудшения деловой ситуации его поступления упали на 9% по сравнению с 2024 годом, или на 493 млрд рублей.

Нижегородские власти ожидают в этом году дефицит в размере почти 30 млрд рублей, который частично будет покрыт за счет федеральных средств.

Между тем, компании региона жалуются на то, что действие субсидированных кредитов для них закончилось и они вынуждены привлекать заемные средства по коммерческим ставкам, превышающим 20%. Компаниям не хватает не только инвестиционного, но и оборотного капитала, ведь задолженность контрагентов перед ними превысила 100 млрд рублей. Финансовые проблемы распространяются по цепочке из-за того, что главные заказчики, включая предприятия ВПК, задерживают выплаты.

Согласно опросу областных предприятий, приложенному к письму НАПП, если ситуация не улучшится, во втором полугодии потерять работу в регионе могут около 20 тысяч человек. Несколько крупных компаний, в том числе считающихся системно значимыми, уже сократили рабочее время ради снижения затрат, говорится в документах.

Поскольку ситуация продолжает ухудшаться, у ряда компаний вскоре могут закончиться денежные резервы, что вынудит их сокращать производство и персонал, а в худшем случае – и объявлять о банкротстве, предупреждают предприниматели.

Между тем, в прошлом году Росстат фиксировал в Нижегородской области почти 100%-ную занятость, а губернатор Глеб Никитин отчитывался о реальном росте зарплат за первые 10 месяцев на 7,2%.

Но в течение 2025 года число компаний в гражданских секторах, фиксировавших сокращение заказов, выросло с 57,1% в I квартале до 69,2% в IV квартале. В ВПК ситуация несколько лучше: там число таких компаний сократилось, но в конце года их все равно было 30% (в начале – 50%).

При этом 60% оборонных компаний в конце прошлого года сообщали о сокращении инвестиций по сравнению с 2024-м. В гражданском секторе во II и III кварталах таких было 100%, а в IV-м – 92,3%.

