Что ждет белорусов с 1 марта 1 27.02.2026, 14:55

1,142

Ряд нововведений.

В марте в Беларуси повысят тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Также в следующем месяце Нацбанк снизит «потолок» по ставкам на кредиты для населения. «Зеркало» составило подборку изменений в марте, которые способны повлиять на толщину кошельков белорусов.

В Беларуси с 1 марта появится изменение по госрегистрации недвижимости. С этой даты оформить квартиру или дом можно будет в любом регионе, независимо от того, где расположен дом, квартира или участок. Для этого надо обратиться в любую территориальную организацию по госрегистрации. Все регистрационные действия будут выполняться по месту обращения заявителя. Сейчас такая возможность есть у жителей Минска и Минской области.

Подорожает коммуналка

С 1 марта этого года повысят тарифы на ЖКУ. Платежи для типовой квартиры вырастут на 22,5 рубля, или 0,5 базовой величины.

Напомним, в конце января этого года задним числом был подписан указ, по которому повышать тарифы на ЖКУ планировалось в два этапа — с 1 января и 1 июня. Так, в январе должны были подорожать все услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения. Рост — на 17,05 рубля. С 1 июня планировали поднять тарифы на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения — на 3,95 рубля.

Но позже было принято решение перенести это повышение тарифов ЖКХ с 1 января на 1 марта.

Подешевеют некоторые кредиты

Нацбанк снизил расчетные величины стандартного риска (РВСР) на март. Если совсем упростить, то речь о «потолке» по ставками по банковским кредитам, в том числе на недвижимость. То есть некоторые кредиты должны подешеветь.

Новшество по рынку труда

С 1 марта в Беларуси обновят правила расследования несчастных случаев на производстве. Среди прочего чиновники расширят список работников, чьи травмы будут считаться производственными.

Успеть отчитаться о доходах

Беларусам до 31 марта надо подавать декларации о доходах за 2025 год. При этом заплатить выставленный налог надо до 1 июня включительно.

Декларации при этом необходимо подать среди прочих тем, кто продал имущество: если за последние пять лет вы избавились больше чем от одной квартиры, дома, дачи, гаража или участка, такой налоговый отчет обязателен. То же касается реализации нежилой недвижимости — например, магазина или склада.

Подорожают сигареты

В Беларуси в марте вырастут цены на некоторые марки сигарет. К примеру, Гродненская табачная фабрика «Неман» среди прочего поднимает цены на сигареты марок Dove — на 30−45 копеек, на Rigins — на 40 копеек, Rothmans — на 10 копеек.

Также в товарной линейке фабрики появятся сразу несколько новинок: NZ Charm Руби Компакт (по 5,25 рубля), Rigins Original Blue (по 4,5 рубля), Red Bor Blue Compact и Red Bor Red Compact (по 4,25 рубля), Red Bor Blue Medium Size и Red Bor Red Medium Size (по 4,4 рубля).

Пособие на погребение «усохнет»

В Беларуси в марте заметно снизится размер пособия на погребение — до 2757,1 рубля. Эта сумма на 355,6 рубля меньше, чем в феврале. Снижение этих выплат связано с падением средней зарплаты по стране.

Успеть внести взносы в ФСЗН

В Фонде соцзащиты населения (ФСЗН) ранее сообщили, что плательщики налога на профессиональный доход могут добровольно доплатить страховые взносы за 2025 год. Доплата позволит засчитать этот период для будущей пенсии. Тем, кто планирует доплачивать, следует это сделать до 31 марта 2026 года.

В ФСЗН ежегодно определяют размер недостающих взносов — это 29% от 12 минимальных заработных плат (минимальная зарплата в прошлом году была с 1 января 726 рублей, а с 1 октября — 752,52) за год за вычетом уже уплаченных сумм в составе налога на профессиональный доход. После 1 февраля в личном кабинете в приложении ФСЗН отражается сумма к доплате.

Особенно важно это сделать тем, у кого это единственный источник дохода, а также если у человека несколько видов занятости, но общая сумма взносов за год составила менее 2 549,55 рубля, заявили ранее в ФСЗН.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com