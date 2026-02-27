Редактора барановичской газеты «Интекс-Пресс» приговорили к 14 годам колонии 4 27.02.2026, 15:14

2,348

Андрей Поколенко (слева) и Владимир Янукевич

Коллаж: БАЖ

Его заместителя — к 12 годам.

В Брестском областном суде 26 февраля был оглашен приговор бывшим руководителям барановичского новостного портала BAR24, а ранее — независимой газеты Intex-Press, Владимиру Янукевичу и Андрею Поколенко, сообщает БАЖ.

Судебный процесс над медиаменеджерами начался 3 февраля 2026 года и проходил в закрытом режиме.

Обоих обвинили в «измене государству» (ст. 356). Владимиру Янукевичу суд назначил 14 лет лишения свободы и 3000 базовых единиц (135 тысяч рублей) штрафа в пользу государства, Андрею Покаленко — 12 лет и 1000 базовых единиц (45 тысяч рублей) штрафа. Также есть информация об огромном общем взыскании суммой около 200 тысяч рублей.

Сущность обвинения неизвестна.

Владимиру Янукевичу 65 лет. Он был директором и главным редактором крупнейшей независимой региональной газеты Intex-Press. 44‑летний Андрей Поколенко работал там же заместителем директора по развитию. После того, как издание было ликвидировано, они вместе с командой создали новостной сайт BAR24 (bar24.by).

В декабре 2024 года сотрудников нового городского портала задержали. В их жилищах, а также в редакции силовики провели обыски, забрали технику. Нескольких человек отпустили, а против шести задержанных, которых поместили в СИЗО, по распоряжению Брестской прокуратуры завели уголовные дела в рамках ст. 361—4 УК РБ («Содействие экстремистской деятельности»).

Сайт BAR24 последний раз обновлялся 8 декабря 2024 года. С 13 января 2025 года он перестал открываться.

11 ноября 2025 года имена четырех осужденных сотрудников BAR24, созданного командой прежнего Intex-Press Натальи Семенович, Никиты Петровского, Руслана Ревяки и Людмилы Зеленковой были добавлены к «Перечню лиц, причастных к «экстремистской» деятельности, который составляет МВД Беларуси. Все четверо были осуждены к домашней химии.

Редакция Intex-press столкнулась с проблемами в работе после президентских выборов 2020 года.

