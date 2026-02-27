Фон дер Ляйен объявила о временном вступлении в силу соглашения ЕС с Меркосур 27.02.2026, 15:08

1,012

Урсула фон дер Ляйен

Соглашение до сих пор не ратифицировано Европейским парламентом.

Европейская комиссия переходит к применению соглашения о свободной торговле с государствами Меркосур после его ратификации Уругваем и Аргентиной 26 февраля, несмотря на то, что оно до сих пор не ратифицировано Европейским парламентом.

Об этом, как передает корреспондент «Европейской правды» из Брюсселя, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на внеочередном пресс-брифинге в пятницу, 27 февраля.

Президент Еврокомиссии объявила о старте применения соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур.

«Вчера Уругвай и Аргентина стали первыми странами, которые ратифицировали соглашение между ЕС и Меркосур. Ожидается, что Бразилия и Парагвай последуют их примеру в ближайшее время», – сообщила фон дер Ляйен.

Она отметила, что эти действия «демонстрируют доверие и стремление наших партнеров развивать наши отношения и обеспечить работу этого знакового соглашения».

«В январе Европейский совет уполномочил Комиссию начать временное применение соглашения с момента первой ратификации одной из стран Меркосур... На этой основе Комиссия теперь перейдет к временному применению (соглашения с Меркосур. – ред.)», – заявила президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что, согласно договорам ЕС, соглашение о свободной торговле между ЕС и Меркосур «может быть полностью заключено только после того, как Европейский парламент даст свое согласие».

«Соглашение с Меркосур создает рынок для 720 миллионов человек. Оно открывает бесчисленные возможности и отменяет миллиардные пошлины. Оно позволяет нашему малому и среднему бизнесу получить доступ к рынкам и масштабам, о которых раньше можно было только мечтать. Это также дает Европе стратегическое преимущество первопроходца в мире острой конкуренции и краткосрочных перспектив», – разъяснила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока Меркосур после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение с Меркосур вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

