Швеция подавила российский дрон, который приблизился к флагману ВМС Франции 1 27.02.2026, 15:43

Инцидент произошел по пути авианосной группы к месту учений НАТО.

Шведские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили дрон, который приблизился к флагману ВМС Франции авианосцу «Шарль де Голль», пришвартовавшемуся в порту Мальмё по пути возглавляемой им авианосной группы к месту учений НАТО. Об этом сообщили Вооруженные силы Швеции и Франции. Инцидент произошел 25 февраля.

«Беспилотник был заглушен шведской системой РЭБ примерно в 13 километрах от «Шарля де Голля». Шведская система сработала безупречно и не нарушила работу [техники] на борту», — сообщил AFP пресс-секретарь французских ВС полковник Гийом Верне.

По данным шведского телеканала SVT, перехваченный БПЛА взлетел с находившегося «в непосредственной близости» российского корабля, после чего его обнаружило патрульное судно ВМС Швеции. Там отчитались, что после «нейтрализации» приближавшегося к «Шарлю де Голлю» дрона связь с ним «была потеряна». В четверг правительство королевства подтвердило факт инцидента, предположив, что за ним стоит Россия.

«Вероятно, произошло нарушение шведского воздушного пространства беспилотником. Это случилось в связи с нахождением российского военного корабля в Эресунсском проливе, в шведских территориальных водах. Беспилотник, вероятно, принадлежит России», — заявил министр обороны страны Пал Йонсон, не уточнив название российского корабля.

По словам главы ведомства, подозрительное российское судно продолжило движение в Балтийское море, а что стало с подавленным беспилотником после потери связи с ним, пока неясно. Шведские военные контактируют с Данией по поводу инцидента, добавил Йонсон: «Мы поддерживаем тесные контакты с Данией как на политическом, так и на военном уровне». По информации ВС Швеции, новых наблюдений беспилотников пока не фиксируется. Сейчас ведется расследование по факту инцидента.

«Шарль де Голль», который прибыл в Мальмё 25 февраля, должен участвовать в учениях НАТО. Помимо обнаружения дрона береговая охрана Швеции 26 февраля зафиксировала нефтяное пятно вблизи авианосца. Сейчас расследуется, «от какого из судов исходит загрязнение».

