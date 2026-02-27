Reuters: Американская разведка получила важные сведения о ракетных разработках Ирана 27.02.2026, 16:01

Слова Трампа не подтвердились.

Отчеты американской разведки и ряд собеседников не подтверждают слова президента США Дональда Трампа о том, что Иран может вскоре получить ракету, способную поразить американскую территорию, сообщает Reuters.

Журналисты, ссылаясь на слова трех неназванных собеседников, знакомых с отчетами американской разведки, пишут, что никаких изменений в оценке Агентства военной разведки США от 2025 года не произошло. В документе сказано, что Ирану может понадобиться время до 2035 года для разработки «военно жизнеспособной межконтинентальной баллистической ракеты».

24 февраля во время обращения к Конгрессу Трамп объяснил, почему США, по его данным, должны нанести удар по Ирану. Аргументируя свое решение, он заявил, что Иран якобы ведет работу над ракетами, которые «скоро достигнут США». Также он заявил, что Тегеран якобы начала восстанавливать ядерную программу, которая была «уничтожена» во время авиаударов США в 2025 году.

При этом источники добавляют, что если КНДР и Китай окажут технологическую помощь Ирану, то стране все равно потребуется еще восемь лет, чтобы создать что-то, подходящее по уровню к межконтинентальной баллистической ракете.

Собеседники издания также заявили, что им ничего неизвестно об оценке американской разведки относительно разработки Ираном ракеты, которая может достичь территории США. При этом не исключается, что вскоре может появиться доклад, который готовится в секретности.

В конце января телеканал CNN сообщал, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанести новый масштабный удар по Ирану, поскольку предыдущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ограничению ядерной программы и производства ракет не дали результатов.

Позже США переместили в регион свою авианосную ударную группу. В частности, они развернули на Ближнем Востоке ЗРК Patriot, системы противоракетной обороны THAAD и авианосец Abraham Lincoln. Это происходило на фоне масштабных протестов и убийства демонстрантов в Иране.

13 февраля президент Трамп заявил, что отправляет вторую авианосную группу на Ближний Восток на случай, если ему не удастся достичь дипломатического соглашения с Ираном. Впоследствии он сказал, что смена власти в Иране «была бы лучшим, что могло бы произойти».

