Кремль втягивает его в войну, Киев намекает на возмездие.

Политический аналитик Александр Класковский пишет для издания «Позірк» об итогах прошедшего 26 февраля в российской столице заседания так называемого высшего госсовета (ВГС) «cоюзного государства» (СГ).

Москва продолжает методично привязывать к себе Беларусь. При этом Александр Лукашенко оказывается между двух огней: Кремль втягивает его в войну против Украины, Киев же прозрачно намекает на возможное возмездие.

Щупальца империи все сильнее обвивают Беларусь

И белорусский правитель, и Владимир Путин отметили, что в апреле исполняется 30 лет договору об образовании сообщества двух государств. Президент РФ удовлетворенно подчеркнул, что за эти годы «сформировано общее социально-экономическое, оборонное, миграционное, информационное, научно-образовательное и культурно-гуманитарное пространство».

Стоит добавить: во всех этих сферах доминирует Россия, последовательно подчиняя себе союзника. Путин, в частности, традиционно отметил на ВГС рост товарооборота между странами: за 2025 год — почти на 3%, до 52 млрд долларов.

На практике это означает, что Беларусь еще сильнее стала зависеть от российского рынка и логистики через территорию восточной соседки.

На заседании шла речь об исполнении Основных направлений реализации положений договора о создании СГ на 2024–2026 годы. Оказалось, что за два с лишним года программа этой трехлетки выполнена только на 40%. Можно предположить, что Минск традиционно волынит в тех вопросах, которые не сулят ему выгоды.

Тем не менее решено готовить аналогичную программу на следующий трехлетний период — с 2027 по 2029 год. Суть этого «углубления интеграции» в том, что Москва все прочнее привязывает союзника к себе.

Также решено создать Комитет по стандартизации и качеству СГ — по аналогии с Наднациональным налоговым комитетом СГ. Фактически это означает, что Беларусь переводят на российские стандарты в этих сферах, контроль над ними со стороны Москвы усиливается.

Москва готовит сценарий «белорусского Гляйвица»?

Но особенно рьяно империя подчиняет себе вассала во внешнеполитической и военной сферах.

Если говорить о внешней политике, то показательно, как Москва одернула Лукашенко, развернувшего сепаратные переговоры с американцами. В итоге тот не решился лететь в Вашингтон на первое заседание основанного Дональдом Трампом Совета мира.

Притом что белорусский автократ, страдающий комплексом нелегитимности, очень рвался в эту структуру.

Отчетливо звучали на ВГС и милитаристские нотки. Конечно, агрессивные намерения при этом приписывались «недружественным государствам».

— Вместе с белорусскими друзьями мы будем и далее делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами, — заявил Путин. В этом контексте он упомянул договор о гарантиях безопасности в СГ, вступивший в силу в 2025 году.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что началась практическая реализация этого соглашения — в частности, в декабре на боевое дежурство в Беларуси заступил ракетный комплекс «Орешник».

Что стоит за этими словесами? Суть процесса в том, что агрессивная империя нашпиговывает белорусскую территорию своими вооружениями, чтобы угрожать ими Украине и Европе.

Лукашенко же или не в состоянии этому противиться, или тешит себя мыслью, что при наличии такого арсенала врагам будет боязно покушаться на его режим.

Между тем размещение «Орешника», а ранее — российского тактического ядерного оружия представляет собой угрозу не только для Запада, но и для перспективы перемен в самой Беларуси.

Легко смоделировать ситуацию, когда в случае нового политического кризиса у союзника Кремль вводит сюда войска якобы для защиты своих вооружений от посягательств «экстремистов» и «террористов».

Такой инцидент может быть инсценирован спецслужбами самой России — по аналогии с провокацией в Гляйвице, устроенной гитлеровцами в 1939-м, чтобы «оправдать» захват Польши.

Случайно ли Служба внешней разведки России за четыре года до следующих президентских выборов в Беларуси стала трубить, что вражеские центры якобы уже готовят к этому событию сценарий цветной революции? Не стоит ли за этим идея российских деятелей самим устроить «белорусский Гляйвиц», чтобы окончательно наложить лапу на суверенитет соседней страны?

Киев: у нас длинные руки

При этом Москва продолжает исподволь втягивать режим Лукашенко в содействие агрессии против Украины. Недавно со слов украинского президента Владимира Зеленского стало известно, что российская военщина использует ретрансляторы на юге Беларуси, чтобы наводить свои ударные дроны на цели в Украине.

Это вкупе с размещением в Беларуси «Орешника» заставило Киев ужесточить свой курс в отношении Минска.

При этом Зеленский в интервью «Зеркалу» многозначительно заметил: «Я не буду говорить, каким способом, но наши ребята занимались тем, чтобы три-четыре ретранслятора уже не работали на территории Беларуси. У нас просто нет другого выхода, иначе будут продолжаться атаки на нашу землю».

Он не уточнил, как были уничтожены эти штуки: дронами ли, диверсионным ли путем. Но месседж понятен: у нас длинные руки.

Красноречив и такой пассаж украинского президента: «Мы не на первом году войны, и нам не нужно использовать нашу живую силу и наших военных. Мы можем с территории Киева управлять многими вещами. И потому я считаю, что ему (Лукашенко) нужно все-таки «прийти до тямы», как говорят в Украине, протрезветь, не втягиваться в войну».

Это прозрачный намек, что Украина во всех смыслах держит белорусского диктатора на прицеле.

Ему, надо думать, все неуютнее в одном окопе с Путиным, но сам же избрал некогда «братскую интеграцию». Хотел таким образом укрепить свою власть и поживиться дешевыми ресурсами большой соседки, а в итоге попал в имперский капкан.

И, что печально, привел в ловушку всю Беларусь.

