Politico: Не верьте лжи Путина 27.02.2026

Экономическое давление работает.

Министры финансов Великобритании Рэйчел Ривз и Швеции Элизабет Сванессон заявили, что экономика России существенно слабее, чем Кремль пытается представить, и призвали союзников усилить санкционное давление. Через четыре года после начала полномасштабного вторжения в Украину российская экономика демонстрирует признаки серьезных дисбалансов, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По словам министров, данные разведки подтверждают, что власти России намеренно искажают экономическую статистику, включая показатели инфляции и роста ВВП. «Это самые слабые показатели российской экономики с начала войны, и в следующем году ситуация ухудшится», — отмечают они.

Кремль стремится подорвать международную поддержку санкций, внушая миф о «стойкости» своей экономики. Однако реальные последствия войны ощущают российские граждане: из-за роста цен, вызванного военными расходами, семьи сокращают затраты даже на продукты питания.

Министры указывают, что доходы России от энергетики сократились на треть после введения новых санкций против «Роснефти» и «Лукойла», а ЕС согласовал полный запрет на импорт российского газа. Великобритания также готовит полный запрет на услуги, связанные с перевозкой российского СПГ.

Министры призывают союзников отказывать в морских услугах всем российским перевозчикам нефти и нефтепродуктов. Это, по их словам, ускорит истощение ресурсов Кремля. Значительная часть Фонда национального благосостояния уже потрачена на войну, а оставшихся средств недостаточно для покрытия дефицита бюджета 2025 года.

По оценкам министров, Россия потеряла более $450 млрд из-за санкций — эквивалент четырех лет финансирования войны.

Они настаивают, давление необходимо усиливать, а Украине необходимо как можно быстрее предоставить обещанный ЕС кредит в €90 млрд. «Только повышая цену войны для России и укрепляя позиции Украины, мы приблизим справедливый и прочный мир», — заключают Ривз и Сванессон.

