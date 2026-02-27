Почему псы-альтруисты, а коты-индивидуалисты? 5 27.02.2026, 16:38

Почему ваша собака спешит помочь, когда вы что-то ищете, а ваша кошка, кажется… э-э, не так заинтересована? Новое исследование показывает, что эта разница может иметь глубокие эволюционные корни и что в определенных ситуациях собаки ведут себя скорее как маленькие дети.

В исследовании, опубликованном в журнале Animal Behaviour учеными из Университета имени Лоранда Этвёша (Венгрия) и Исследовательской группы по сравнительной этологии HUN-REN–ELTE, изучалось, как неприрученные собаки, домашние кошки и дети в возрасте от 16 до 24 месяцев реагируют, когда знакомый им человек ищет спрятанный предмет, пишет «Вокруг света».

Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, демонстрируют ли они спонтанное просоциальное поведение — действия, приносящие пользу другим, — без прямого вознаграждения, и как это поведение проявляется у разных видов, живущих с нами в одном доме.

Чтобы проверить это, исследователи создали простую естественную ситуацию: родитель или хозяин искал предмет, спрятанный на виду у ребенка, собаки или кошки. Важно отметить, что опекун не обращался к ним за помощью напрямую. Ученые наблюдали за тем, будут ли испытуемые спонтанно указывать на местонахождение предмета — например, переводя взгляд с него на опекуна и обратно, приближаясь к нему или принося его опекуну.

Дети уже в этом возрасте помогали другим. Тот факт, что они вели себя так же, как в предыдущих исследованиях, подтвердил, что метод и экспериментальная установка подходят для оценки просоциального поведения.

Большинство собак и детей демонстрировали схожие модели поведения. Они охотно включались в процесс, и более 75% из них либо указывали на спрятанный предмет, либо доставали его, что говорит о сильной мотивации помочь, несмотря на то, что они не были обучены, не получали вознаграждения, а спрятанный предмет — губка для мытья посуды — не имел для них никакого значения.

Однако выяснилось, что кошки делают это гораздо реже. Они обращали внимание на происходящее, но редко помогали, за исключением контрольного эксперимента, когда спрятанным предметом было что-то, чего они сами хотели (их любимое лакомство или игрушка).

Это говорит о том, что одомашнивания, совместного проживания и формирования тесных связей недостаточно для того, чтобы у животных развилось спонтанное, свойственное человеку поведение, направленное на помощь другим.

Исследователи считают, что ответ кроется в эволюционной истории. Собаки произошли от высокосоциальных предков и формировались в течение тысячелетий в процессе взаимодействия с людьми. Кошки же произошли от одиночных предков и «одомашнились» сами, поселившись рядом с человеческими поселениями. В отличие от собак, они не были отобраны для сотрудничества с людьми.

Полученные результаты не означают, что кошки злые. Скорее, когда нет веской причины вмешиваться, кошки предпочитают наблюдать, а не действовать, что отражает их большую независимость и меньшую зависимость от людей по сравнению с собаками.

