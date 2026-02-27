Нелегалы снова атаковали Латвию из Беларуси 27.02.2026, 17:00

После некоторого перерыва.

За минувшие сутки Государственная пограничная охрана Латвии предотвратила десять попыток нелегальных мигрантов зайти в страну из Беларуси. Об этом сообщает Delfi 27 февраля.

По данным латвийских пограничников, всего с начала 2026 года было предотвращено 12 попыток нелегального проникновения в Латвию. Еще две попытки были зафиксированы 2 февраля.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в конце января сообщал, что Министерство внутренних дел не будет предлагать отменить усиленный режим охраны границы с Беларусью, хотя в зимние месяцы миграционное давление падает. Режим усиленного контроля на латвийско-белорусской границе продлен Латвией до 30 июня 2026 года.

В этом году зима получилась особенно холодной, что сильно снизило возможности для нелегальной миграции.

В 2025 году Государственная пограничная охрана Латвии предотвратила 12 046 незаконных попыток мигрантов пройти из Беларуси в Латвию. В 2024 году таких случаев было 5388.

