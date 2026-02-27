закрыть
7
  • 27.02.2026, 17:04
  • 2,344
СМИ показали винодельню Медведева в Италии

Виноградники занимают 29 гектаров.

Журналисты издания The Insider показали винодельню зампреда Совбеза безопасности России Дмитрия Медведева Fattoria della Aiola, которая расположена в итальянской Тоскане. Как выяснилось, ее руководителем является не попавший под санкции Евросоюза однокурсник Медведева Илья Елисеев, поэтому вино из этой винодельни по-прежнему поставляется в Россию.

По данным The Insider, на винодельне производится в основном сухое красное вино Кьянти Классико из сорта винограда Санджовезе. Виноградники занимают 29 гектаров. Вино экспортируется по всему миру, в том числе в США, Германию, Данию и даже в Россию. Сообщается, что в 2025 году вино поступало туда через литовскую логистическую компанию Vinges Transsphere Logistika.

«Из-за санкций правила отправки вина в Россию стали строже, но это возможно», — заявила журналистам сотрудница винодельни Бьянка. Она также подтвердила, что «один из инвесторов и управляющий директор Fattoria della Aiola — русские».

