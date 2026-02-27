Скандал в «Евроопте»: 96‑летнему дедушке не разрешили присесть на стул возле кассы 3 27.02.2026, 17:20

1,290

Белорусы разозлились.

Кассир одного из магазинов «Евроопт» не разрешила уставшему пожилому мужчине посидеть на ее стуле. Как отреагировали на эту ситуацию белорусы и как ее в итоге разрешили, пишет Blizko.by.

«Люди, будьте добрее. Ситуация произошла в магазине «Евроопт». Работала одна касса, и в очереди стоял старенький дедушка. Ему было тяжело стоять, и он присел на свободный стул, который был ПУСТОЙ на кассе. И знаете что? Подошла кассир, наорала на него и сказала, что этот стул не предназначен для него. Я была просто в шоке. Конечно же, люди заступились, но кассиру было все равно. И дедушка по итогу сел на металлическое ограждение, которое разделяло кассы самообслуживания и обычные. Это просто ужас», — возмутилась пользовательница популярной соцсети.

Пост тут же набрал несколько тысяч лайков. Белорусы горячо возмутились и посочувствовали дедушке. Тут же помянули недавний скандал в сети пиццерий. Посыпались угрозы: «Отменили «Додо Пиццу» — и «Евроопт» отменим». Вспомнили неприятные случаи хамства в других магазинах, а также рассказали о приятных исключениях.

«Почему я плачу? А потому что у меня есть папа, и ему 74. И я бы очень хотела, чтобы его такое никогда не коснулось».

«На моей прошлой работе к нам каждый вечер заходил дедуля. Он инвалид, без ходунков передвигаться не мог. И вот мы его всегда сажали на стул и ходили собирать ему продукты по его списку. Дедуля одинокий был, поэтому мог сидеть часами и разговаривать с персоналом. А у этой барышни на кассе нужно забрать стул, пусть весь день обслуживает покупателей стоя. Может хоть так поймет, каково это, когда хочется просто посидеть».

Впрочем, не все были настроены категорично. Многие отметили, что кассир поступила по инструкции. Разве можно наказывать человека за то, что он выполняет свою работу? Ведь барышня отвечает за сохранность денег в кассе. А добрые люди в очереди могли и пропустить старичка без очереди, вместо того, чтобы валить всю вину на сотрудника магазина.

«Доброта добротой, но думать тоже надо. Дедушка, получается, сел на стул, который стоит около кассы? Конечно, нельзя. То, что кассы не огорожены, не значит, что любой может сесть за рабочее место кассира, к тому же там где находятся деньги. Равносильно: зайти в банк и сесть на рабочее место банковского служащего. И раз уж все видели, как дедушке плохо, то почему его никто не пропустил вперед? Почему он стоял в очереди, все смотрели, но никто не пропустил, не помог? Зачем искать крайних если свое «бревно в глазу» имеется?»

«Евроопт», между тем, отреагировал на пост, пообещав разобраться в ситуации.

А пока белорусы ждали официального ответа, дискуссия продолжилась.

Автор поста пояснила, причем много раз, почему никто не пропустил старого человека вперед. В очереди перед ним стояла пожилая женщина, а кто был перед ней — автор не рассмотрела.

Возникли вопросы: почему в торговых точках не предусмотрены лавочки? Ведь плохо может стать не только пожилым людям. Все иногда могут почувствовать себя неважно. И что тогда делать?

И вот какой ответ дал «Евроопт» сегодня:

«Добрый день! Мона, мы еще раз хотим вас поблагодарить за то, что не прошли мимо и поделились этой ситуацией! Руководство компании провело внутреннюю проверку, по результатам которой с администрацией торгового объекта и кассиром состоялась дисциплинарная беседа. Директор и кассир приносят искренние извинения. Мы также приложим все усилия, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Отдельное спасибо вам за идею: администрация данного магазина обещала позаботиться о том, чтобы в доступе всегда был стул, который сотрудники при необходимости смогут оперативно предложить пожилым людям. У нас действительно самые лучшие и чуткие покупатели! Спасибо, что помогаете нам становиться лучше!»

