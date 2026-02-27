В Бобруйске произошла массовая драка хоккеистов 27.02.2026, 17:36

Между «Динамо-Шинником» и питерским «Динамо».

26 февраля бобруйское «Динамо-Шинник» дома по буллитам уступило «Динамо» из Санкт-Петербурга во встрече регулярного чемпионата МХЛ (Молодежная хоккейная лига) – 2:3. В результате матч завершился масштабной дракой.

Как сообщает hockey.by, после завершения серии буллитов несколько соперников один за другим стали цеплять и провоцировать Дмитрия Хобяна. Форвард «Динамо-Шинника» не реагировал на провокации. Но в итоге избежать массовой драки все же не удалось.

Послематчевое рукопожатие было отменено.

