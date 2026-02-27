Эксперты предлагают расширить обязательную службу для украинок 27.02.2026, 17:46

Женщины могут стать ключевым фактором долгосрочной безопасности Украины.

России уже пятый год подряд ведет войну против Украины. Главной задачей Киева становится не только удержание линии фронта, но и формирование устойчивой системы национальной безопасности. По мнению аналитиков, долгосрочная защита Украины будет зависеть не столько от внешних гарантий, сколько от внутренних решений — прежде всего от того, насколько эффективно государство сможет мобилизовать собственное население, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Украины Владимир Зеленский в 2025 году активизировал дипломатические усилия, стремясь добиться такой модели урегулирования, которая предотвратит новую российскую агрессию. Однако, как отмечают эксперты, даже в случае перемирия Украине потребуется многолетняя готовность и высокий уровень самообеспечения в сфере обороны.

Ключевым элементом устойчивой безопасности, подчеркивают аналитики, должно стать полноценное включение женщин в оборонные структуры. Речь идет не о социальной повестке, а о необходимости расширения кадрового ресурса и повышения эффективности мобилизации.

Несмотря на то, что более 70 тысяч женщин уже служат в украинской армии, институциональная интеграция остается неполной: доступ к обучению и продвижению ограничен, оборудование и инфраструктура часто не адаптированы, а механизмы предотвращения домогательств работают неравномерно. Это снижает боеготовность и затрудняет удержание кадров.

Эксперты предлагают расширить обязательную службу для женщин в возрастной группе 25–60 лет в поддерживающих, небоевых ролях — логистика, медицина, связь, администрирование. Это позволит освободить больше мужчин для фронтовых подразделений и обеспечить регулярную ротацию, что критически важно в войне на истощение.

По мнению специалистов, успешная интеграция женщин укрепит устойчивость Украины, повысит ее способность к длительной обороне и убедит западных партнеров в стратегической надежности Киева. В долгосрочной перспективе именно всеобщее участие граждан — мужчин и женщин — станет фундаментом безопасности страны.

