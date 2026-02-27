Эксперты предлагают расширить обязательную службу для украинок
Женщины могут стать ключевым фактором долгосрочной безопасности Украины.
России уже пятый год подряд ведет войну против Украины. Главной задачей Киева становится не только удержание линии фронта, но и формирование устойчивой системы национальной безопасности. По мнению аналитиков, долгосрочная защита Украины будет зависеть не столько от внешних гарантий, сколько от внутренних решений — прежде всего от того, насколько эффективно государство сможет мобилизовать собственное население, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Президент Украины Владимир Зеленский в 2025 году активизировал дипломатические усилия, стремясь добиться такой модели урегулирования, которая предотвратит новую российскую агрессию. Однако, как отмечают эксперты, даже в случае перемирия Украине потребуется многолетняя готовность и высокий уровень самообеспечения в сфере обороны.
Ключевым элементом устойчивой безопасности, подчеркивают аналитики, должно стать полноценное включение женщин в оборонные структуры. Речь идет не о социальной повестке, а о необходимости расширения кадрового ресурса и повышения эффективности мобилизации.
Несмотря на то, что более 70 тысяч женщин уже служат в украинской армии, институциональная интеграция остается неполной: доступ к обучению и продвижению ограничен, оборудование и инфраструктура часто не адаптированы, а механизмы предотвращения домогательств работают неравномерно. Это снижает боеготовность и затрудняет удержание кадров.
Эксперты предлагают расширить обязательную службу для женщин в возрастной группе 25–60 лет в поддерживающих, небоевых ролях — логистика, медицина, связь, администрирование. Это позволит освободить больше мужчин для фронтовых подразделений и обеспечить регулярную ротацию, что критически важно в войне на истощение.
По мнению специалистов, успешная интеграция женщин укрепит устойчивость Украины, повысит ее способность к длительной обороне и убедит западных партнеров в стратегической надежности Киева. В долгосрочной перспективе именно всеобщее участие граждан — мужчин и женщин — станет фундаментом безопасности страны.