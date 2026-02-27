закрыть
27 февраля 2026, пятница, 17:56
Банки анонсировали изменения

  • 27.02.2026, 17:51
От повышения комиссии до введения ограничений.

Некоторые банки анонсировали, что в марте введут изменения для клиентов. «Зеркало» рассказывает, что это за новшества.

«Альфа-Банк» с 12 марта внесет изменения в договор о комплексном обслуживании. «Общие условия выпуска и обслуживания карточек дополнены ограничением количества выпускаемых клиенту карт в течение календарного года — не более двадцати, включая дополнительные карточки, выпускаемые на имя третьих лиц», — уточняет финучреждение.

«Белгазпромбанк» с 20 марта установит минимальную комиссию по некоторым денежным переводам клиентов-физлиц.

«Паритетбанк» анонсировал, что с 1 марта внесет изменения по размеру комиссий за некоторые услуги.

«Банк ВТБ» с 25 марта изменит комиссию за выдачу наличных по карточкам. К примеру, сбор за снятие денег в устройствах других беларусских банков и зарубежных финучреждений вырастет до 4% (минимум — 5,5 рубля).

С 1 марта «Банк БелВЭБ» вводит новые условия для бесплатного пользования «БелВЭБ-Кассами». Теперь предпринимателям достаточно обеспечить ежемесячный безналичный оборот по банковским платежным карточкам в размере 1000 рублей вместо прежних 3000. «При этом тарифная ставка за использование оборудования, в котором месячный оборот составил менее 1 тыс. рублей, увеличивается с 25 до 30 рублей», — уточняет финучреждение.

