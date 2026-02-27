Беспилотник РФ сбили в 100 метрах от населенного пункта в Румынии 27.02.2026, 18:21

БПЛА летел в сторону Килия-Веке.

Министерство обороны Румынии сообщило об инциденте, в ходе которого система противовоздушной обороны Украины сбила российский беспилотник в 100 метрах от румынского населенного пункта Килия-Веке.

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Румынии, сообщает «Европейская правда».

Согласно заявлению Минобороны Румынии, утром 27 февраля РФ осуществила новые воздушные атаки на украинские порты на Дунае.

Румынские радары обнаружили дрон в воздушном пространстве Украины, который двигался в направлении севера от округа Тульча, поэтому в 08:45 было выдано сообщение RO-Alert для населения в этом районе.

В соответствии с процедурами два самолета F-16 Fighting Falcon вылетели для разведки и мониторинга воздушного пространства.

«Несколько минут спустя самолеты подтвердили радиолокационный контакт с целью в 9 км от Килия-Веке, на территории Украины, а в 09:13 дрон был сбит системами противовоздушной обороны украинской армии в 100 метрах от населенного пункта», — отметили в румынском Минобороны.

Поскольку это произошло очень близко к границе, специализированные команды готовятся начать операцию по поиску возможных обломков воздушного объекта, которые могли упасть на территории Румынии, добавили в ведомстве.

Инцидент со сбиванием дрона был снят местными жителями Килия-Веке. На кадрах видно, как летательный аппарат вспыхивает, а затем падает в Дунай; на заднем плане слышен зенитный огонь.

