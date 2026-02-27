закрыть
27 февраля 2026, пятница, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литовская таможня изъяла у белоруса фуру, в которой он перевозил сигареты

  • 27.02.2026, 18:31
Литовская таможня изъяла у белоруса фуру, в которой он перевозил сигареты

Контрабанда была спрятана в матрасе.

О конфискации контрабандных белорусских сигарет и транспортного средства, использовавшегося для их перевозки, 27 февраля сообщила Таможенная служба Литвы.

По данным ведомства, 25 февраля около 14:00 в пункте пропуска Мядининкай (с белорусской стороны — Каменный Лог) во время проверки тягача Mercedes-Benz, направлявшегося из Беларуси в Литву, инспекторы обратили внимание на матрас в кабине водителя. Внутри него обнаружили тайник с 9 400 сигаретами общей стоимостью 2 326,5 евро.

Стоимость изъятого автомобиля оценивается в 15 390 евро.

За рулем фуры находился гражданин Беларуси. В его отношении начато административное производство по части 2 статьи 208 Кодекса об административных правонарушениях Литвы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин