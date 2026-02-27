Литовская таможня изъяла у белоруса фуру, в которой он перевозил сигареты
Контрабанда была спрятана в матрасе.
О конфискации контрабандных белорусских сигарет и транспортного средства, использовавшегося для их перевозки, 27 февраля сообщила Таможенная служба Литвы.
По данным ведомства, 25 февраля около 14:00 в пункте пропуска Мядининкай (с белорусской стороны — Каменный Лог) во время проверки тягача Mercedes-Benz, направлявшегося из Беларуси в Литву, инспекторы обратили внимание на матрас в кабине водителя. Внутри него обнаружили тайник с 9 400 сигаретами общей стоимостью 2 326,5 евро.
Стоимость изъятого автомобиля оценивается в 15 390 евро.
За рулем фуры находился гражданин Беларуси. В его отношении начато административное производство по части 2 статьи 208 Кодекса об административных правонарушениях Литвы.