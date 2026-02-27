В России арестован известный Z-пропагандист 4 27.02.2026, 18:39

Алексей Костылев

Его обвиняют в мошенничестве.

Силовики задержали основателя и бывшего главного редактора пропагандистского медиа Readovka Алексея Костылева. По данным источников РБК в правоохранительных органах, это произошло еще 25 февраля. Костылева обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы). В пятницу ему изберут меру пресечения, следствие ходатайствует об аресте.

По словам собеседников издания, претензии к Костылеву связаны с его проектом по строительству базы отдыха «Корсики-Руханские» в деревне Рухань Смоленской области. Изначально там планировалось создать этнографический курорт.

В нынешнем проекте Костылева «Русская жизнь» сообщили, что 25 февраля его вызвали на допрос, после чего поместили в изолятор временного содержания. Месяц назад в интервью журналисту Олегу Кашину Костылев заявил, что Readovka под его руководством получала из Администрации президента деньги за пропаганду, и сейчас к нему есть претензии со стороны государства, которые могут привести его в тюрьму.

Костылев основал Readovka в 2014 году. После вторжения России в Украину издание активно поддерживало войну и набрало 2 млн подписчиков в Telegram. В августе 2025 года оно перешло под контроль близкого к Кремлю АНО «Диалог». Новым владельцем стал Андрей Ткаченко. Источники называли причиной смены собственника проверки со стороны прокуратуры и Следственного комитета на предмет нецелевого расходования бюджетных средств. «ВЧК-ОГПУ» писал об увольнении «всей команды» издания.

В холдинге Readovka заявили, что оказывают максимальное содействие следственным органам в связи с задержанием Костылева. Там утверждают, что уголовное дело не имеет отношения к деятельности издания.

В октябре 2024 года Костылев попал в аварию во время езды на квадроцикле в Смоленской области. В тяжелом состоянии с многочисленными переломами и открытой черепно-мозговой травмой его доставили в больницу. Сообщалось, что он месяц лежал в коме, пережил трепанацию черепа, две операции и получил инвалидность. В «Русской жизни» опасаются, что его отправят в СИЗО, отмечая, что он не может самостоятельно переодеваться выполнять гигиенические процедуры, а также нуждается в регулярной медицинской помощи и приеме лекарств.

