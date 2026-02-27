Завтра в Беларуси будет до +14 27.02.2026, 18:45

Но только в некоторых областях страны.

В субботу, 28 февраля, в Беларуси прогнозируется переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет южный, юго-западный умеренный, ночью местами — порывистый.

Термометры ночью покажут -4...+2 градуса. Днем прогнозируется от 2 градусов тепла по востоку до 14 градусов выше нуля по юго-западу Беларуси.

В воскресенье, 1 марта, также ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, только утром и днем местами по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные осадки — преимущественно дождь. В отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер будет юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от -4 до +3 градусов, по юго-востоку страны будет до 6 градусов мороза. Днем прогнозируется 2-9 градусов выше нуля, по западу и югу Беларуси ожидается 10-13 градусов тепла.

