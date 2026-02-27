«Я лучше дома попью» 2 27.02.2026, 19:32

В соцсетях удивились цене за чашку кофе в белорусском заведении.

Белорус выложил в Threads чек из одного из гомельских заведений, который сразу вызвал оживленное обсуждение в комментариях, пишет «Зеркало». Особенно пользователей заинтересовала стоимость кофе: 12 рублей за чашку двойного капучино.

«Гомель, скажите, с каких пор цены на кофе стали такими „приятными“?» — задался вопросом автор поста.

Судя по чеку, за две чашки двойного капучино в ресторане (его название блогер не уточняет) отдали 24 рубля, то есть 12 рублей за порцию.

В комментариях одни сочли такую стоимость завышенной, другие попытались ее обосновать. Некоторые удивились цене на фокаччу с песто — это итальянское блюдо представляет собой пшеничную дрожжевую лепешку. В гомельском заведении она стоит 11 рублей.

«Капучино в Гомеле стоит от 4 до 8 рублей за чашку. Пусть в среднем 6 рублей. У вас двойной, т. е. х2, значит, 12 рублей. Ну и два двойных — это 24».

«По цене как пачка золотой „Лаваццы“».

«Я лучше дома попью».

«Пейте в заведениях попроще, будет дешевле».

«Мы тут в Минске такие поставить у себя не можем… капучино ½ от гомельской стоимости».

«Может, это с корицей?»

«И фокачча тоже недешево стоит».

«Фокачча за 11 рублей норм? Это ж просто пласт теста».

«Это все потому что ресторан».

«Дайте людям заработать».

