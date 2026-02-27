Лукашисты начали задерживать «ябатек» 27.02.2026, 20:17

От репрессий не спасают даже красно-зеленые флаги и письма благодарности от Лукашенко.

Силовиков, которые приходят к белорусам с облаками по «политическим» делам, порой ждут сюрпризы. Причем такие, что незваные гости остаются в шоке. Об одной из подобных ситуаций рассказали в TikTok провластные исполнительницы — сестры Груздевы, обеспокоенные судьбой своего аранжировщика и друга Романа Юркова. В 2025-м мужчина получил от Александра Лукашенко письмо благодарности за поддержку кандидатуры диктатора на последних «выборах». А уже спустя месяц артиста задержали, потому что нашли комментарии, которые он писал в 2020-м, пишет «Зеркало».

Романа Юркова обвинили по ст. 130 УК (Разжигание вражды), приговорили к «домашней химии» и внесли в список «террористов». До того как это случилось, к мужчине домой нагрянули силовики. По словам Валентины и Александры Груздевых, произошло это 19 марта 2025 года. Представители какого из ведомств это были, женщины не знают.

— Представляете, они пришли и были в шоке, — перебивая друг друга, описывают ситуацию провластные артистки. — Сейчас хотим все это рассказать, потому что у него в квартире были различные предметы, раскраски белорусской символики — красно-зеленые. Флажки красно-зеленые, брошка у жены, у ребенка ручка, карандаш <…>.

Увидев обилие госцветов, силовики не поняли, куда они попали, отмечают авторки ролика.

— Дальше они берут телефон [Романа], смотрят и говорят: «А ты что, с Груздевыми переписываешься?» Он такой: «Ну, да». Потом они видят благодарность от президента (речь об Александре Лукашенко. — Прим. ред.) и думают: «Так, подождите, а куда мы вообще пришли?» Мы пришли к человеку, ну так они думают, патриоту. У него белорусская символика, но его надо задержать. Вы представляете, что у этих людей вообще происходило в мозгу?

Роман с одной из сестер Груздевых. Фото: соцсети

Несмотря на обилие красно-зеленой символики в доме, мужчину взяли под стражу и полгода «держали за комментарии».

Судя по всему, на примере своего друга сестры Груздевы на шестом году репрессий в стране впервые увидели, с какими сложностями сталкиваются люди, задержанные по политически мотивированным статьям. Женщин эта ситуация удивила.

— Получается, все это дело полгода длится, — вспоминают они. — Мы приходим и говорим адвокату: «Скажите, пожалуйста, неужели так долго может длиться вот эта лингвистическая экспертиза комментариев?» Вот такое чувство, как будто бы человека надо больше поддержать, чтобы, возможно, мы начали обращаться к каким-то чиновникам, свое влияние включить, еще что-то. Возможно, они так думали, мы не знаем.

Ранее провластные артистки рассказывали, что ходили в суд к Роману Юркову, чтобы его поддержать.

— Если бы мы не пошли в суд, если бы мы в суде не сказали, что, если ему грозит конкретный срок, то мы возьмем, поставим телефон, будем записывать видео и обращаться к нашему дорогому, любимому Александру Григорьевичу Лукашенко с просьбой о помиловании нашего человека… — рассказывают женщины. — И вот мне кажется, именно этот факт сыграл ключевую роль. Что мы еще говорили в суде? Мы говорили, что мы за него ручаемся. Что, если в будущем он сделает какое-то плохое действие, нас накажите. Потому что мы уверены в нем, как в самих себе. Потому что мы его изучили.

Напомним, ранее Александра и Валентина рассказывали, что познакомились с Романом Юрковым в 2022 году. С ним они не просто начали работать, но и подружились. Музыкант стал аранжировщиком Груздевых, его карьера шла в гору. Так, он засветился на шоу БТ «Фактор.бай», съездил в Москву к Андрею Малахову, активно выступал на различных провластных мероприятиях.

