Экс-премьер Британии будет консультировать Зеленского по экономическим вопросам 27.02.2026, 20:19

Риши Сунак уже приступил к работе.

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак приступил к работе в качестве советника украинского правительства в рамках Международного консультативного совета по экономическому восстановлению. Об этом сообщает The Independent.

Сунак уже принял участие в первой встрече совета, на которой присутствовали представители международных финансовых институтов, в том числе президент World Bank Аджай Банга и руководитель European Bank for Reconstruction and Development Одиль Рено‑Бассо, а также руководители крупных компаний.

«Запад нуждается в сильной Украине, а сильная Украина нуждается в сильной экономике… Я рад присоединиться к международной группе, которая будет помогать президенту [Украины Владимиру] Зеленскому в экономическом восстановлении», — заявил Сунак.

В соцсетях Зеленский отметил, что совет обсудил на первой встрече вопросы укрепления энергетической устойчивости Украины и широкие инвестиционные возможности, в том числе в оборонную промышленность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com