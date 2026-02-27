Караев возмутился белорусами, которые хотят большую зарплату 27.02.2026, 20:26

Юрий Караев

Фото: «Наша Ніва»

Председатель Гродненского облисполкома заявил, что белорусы угрожают уехать за границу.

Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев возмутился, что безработные белорусы «ноют», требуют большой зарплаты, а иначе угрожают уехать за границу. Об этом он заявил на заседании облисполкома, подводя итоги социально-экономического развития области за 2025 год.

Чиновник заявил, что такие люди должны «софинансировать социальную базу».

«Назрел вопрос, почему кто-то считается неработающим и пользуется социальными благами. При этом от него слышится нытье: «Дайте мне большую зарплату, иначе я поеду в Польшу, в Литву или в Россию". Ну поехал ты, у нас в экономике никак не участвуешь. Нашел себе место заработка — будь добр софинансировать свою социальную базу. Как говорит глава государства, мы должны жить так, как работаем», — сказал Караев.

Согласно белорусским нормам, чтобы не считаться «тунеядцем», нужно фактически проживать в Беларуси, выезжая за границу не более 30 дней в течение одного квартала. Исключение составляет лишь выезд за границу на лечение или оздоровление. При этом работа в странах ЕАЭС не считается «тунеядством» только при наличии трудового договора или контракта.

Люди, зачисленные в базу «тунеядцев», оплачивают некоторые жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам — отопление, подогрев воды и газ.

