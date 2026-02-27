Поставки российской нефти в Индию рухнули до минимума за 4 года 27.02.2026, 20:35

Российскую нефть потеснила венесуэльская.

Индия резко сократила импорт нефти из России: в январе поставки упали на 40% по сравнению с декабрем и более чем вдвое в годовом выражении, следует из обзора международного ценового агентства Argus, с которым ознакомился РБК. Объемы рухнули до минимума с июня 2022 года, составив 859 тысяч баррелей в сутки (3,68 млн тонн). Министерство торговли Индии сообщало о сокращении закупок на 5% в 2025 году, до 84,86 млн тонн. В декабре 2025 года импорт российской нефти упал на 4% год к году и на 25% по сравнению с ноябрем, до 5,78 млн тонн.

Ключевой причиной стало усиление давления со стороны США и стремление Нью-Дели заключить выгодное торговое соглашение с Вашингтоном. В январе доля российской нефти в индийском импорте снизилась до 21,2%, сообщало Reuters. Это наименьший показатель с октября 2022 года, когда республика только начала наращивать закупки у РФ на фоне войны в Украине. Индия компенсирует потерянные объемы на Ближнем Востоке и уже увеличила его долю в своем импорте до 55%. Ее главным поставщиком стала Саудовская Аравия. По данным Kpler, в феврале объемы из королевства могут достигнуть 1-1,1 млн баррелей в сутки — максимума с ноября 2019 года. Также Индия возобновила закупки венесуэльской нефти, заказав не менее 6 млн баррелей с поставкой в апреле, по данным Argus.

В том числе по 1 млн баррелей сорта Merey через трейдера Vitol приобрели BPCL и HMEL. Цена венесуэльской нефти оказалась примерно на $15 за баррель ниже Brent, что делает ее привлекательной для индийских НПЗ, многие из которых технологически заточены именно под тяжелые сорта.

С 7 февраля президент США Дональд Трамп отменил 25-процентные пошлины на индийские товары, заявив, что Нью-Дели «обязался прекратить прямой или косвенный» импорт нефти из России. Индийские власти официально о полном отказе от таких закупок не объявляли. При этом Трамп предупредил, что американские власти будут следить за ситуацией и могут вернуть тарифы, если поставки возобновятся.

После начала войны в Украине в 2022 году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая начала продаваться со значительными скидками из-за западных санкций. К середине 2025 года поставки достигли 2 млн баррелей в сутки, а затем начали сокращаться под давлением со стороны США и ЕС. По данным Reuters, весной Индия планирует снизить их до 500–600 тысяч баррелей в сутки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com