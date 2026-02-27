В Рогачевском районе квартиру продали за 47 рублей

В Рогачевском районе квартиру продали за 47 рублей1
- 27.02.2026, 21:19
Почему так дешево?
Квартира в блокированном жилом доме в агрогородке Озераны Рогачевского района оказалась настолько никому не нужной, что была продана на аукционе фактически за базовую величину, сообщает об «удачных торгах» Государственный комитет по имуществу.
Объект находился в списке лотов с 2025 года и прошел все этапы понижения цены. В итоге его выставили на торги по цене, равной базовой величине.
26 февраля 2026 года состоялся аукцион, на котором покупатель сделал шаг в 5%. С учетом этого итоговая цена составила 47 рублей — базовая величина плюс шаг торгов.
Подробностей, что это за квартира и почему она была настолько невостребована, Госкомимущество не сообщает.