СМИ: Семья командующего логистики Воздушных сил ВСУ имеет недвижимости на миллион долларов
- 27.02.2026, 21:59
Андрей Украинец задержан.
Семья командующего логистики Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции, за последние годы приобрела недвижимость на сумму, которая может достигать миллионов долларов, говорится в расследовании Bihus.Info.
Журналисты обнаружили, что большинство активов оформлены на родителей полковника, в частности на его пенсионерку-мать.
В 2025 году она открыла ФЛП и впоследствии стала владелицей апартаментов в горнолыжном курорте Буковель в комплексе Mountain Residence, которые обошлись ей в 6,5 млн грн. Кроме того, на ее имя оформлен новый дом под Житомиром, несколько квартир в Киеве и другие объекты недвижимости, отметили расследователи.
Немало активов журналисты нашли и у 26-летнего сына Андрея Украинца Ильи. На него оформлены квартира в ЖК Варшавский в Киеве, а также несколько домов и земельных участков на Житомирщине, говорится в расследовании.
Общая стоимость семейного имущества, приобретенного за последние годы, может составлять около миллиона долларов. В то же время, в декларациях самого полковника указаны лишь несколько земельных участков, квартира и две старые машины, добавили в Bihus.Info.
25 февраля правоохранители задержали командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника управления СБУ в Житомирской области по подозрению в коррупции при строительстве укрытий для самолетов.
Как сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, в мае 2025 года для строительства сборно-разборных арочных конструкций выделили 1,4 млрд гривен. Однако проверки Департамента военной контрразведки СБУ выявили серьезные нарушения. Проекты не соответствовали требованиям безопасности, конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации, а стоимость работ была существенно завышена.
По данным расследования, чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки, командующий логистики Воздушных сил обратился к главе УСБУ с просьбой «посодействовать» в подкупе руководства военной контрразведки.
Впоследствии генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал записи разговоров фигурантов дела, где те обсуждают «прикрытие» строительства и передачу взятки.
27 февраля начальнику управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко избрали меру пресечения — 60 суток содержания под стражей с залогом на сумму 6 млн 980 тыс. грн.
В тот же день суд избрал меру пресечения Андрею Украинцу — он будет находиться под стражей до 25 апреля с возможностью залога в семь миллионов гривен.