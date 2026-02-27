закрыть
The Atlantic узнало, что стало триггером, после которого Маск отключил россиянам Starlink

  • 27.02.2026, 22:24
Илон Маск

Этот инцидент запустил цепь событий.

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск отключил россиянам спутниковую связь Starlink, которую они использовали на фронте, после прорыва российского дрона в центр Киева. Об этом 27 февраля пишет The Atlantic.

Издание сообщило, что в конце января российский ударный беспилотник проскользнул сквозь украинскую ПВО и планируя залетел в правительственный квартал в Киеве, направляясь к Офису президента Украины.

По словам очевидцев, БПЛА летел очень низко. Люди, находившиеся в здании Кабмина, рассказывали, что он летел ниже уровня седьмого этажа. «Многие люди увидели его и начали бегать с криками: «Что это, черт возьми, было?» – вспомнил один из чиновников.

В итоге беспилотник врезался в соседнее здание, причинив незначительные повреждения. Никто не пострадал. Дрон идентифицировали как БМ-35 (ранее в Минобороны Украины сообщали, что оккупанты оснащают его Starlink).

The Atlantic отметило, что именно этот инцидент запустил цепь событий, которые привели к блокировке Starlink для российских оккупантов и позволили Украине перехватить инициативу на фронте.

