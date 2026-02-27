закрыть
27 февраля 2026, пятница, 23:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп об ударе по Ирану: США еще не приняли окончательное решение

  • 27.02.2026, 23:29
Трамп об ударе по Ирану: США еще не приняли окончательное решение
Дональд Трамп

Президент США также выразил недовольство ходом переговоров с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп до сих пор не принял решение, применять ли военную силу против Ирана, и выразил недовольство ходом переговоров с Тегераном.

Об этом Трамп сказал журналистам.

Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном в пятницу, 27 февраля. В то же время он выразил недовольство текущими переговорами, заявив, что Тегеран не дает им того, что нужно – согласиться отказаться от ядерной программы.

«Мы еще не приняли окончательного решения. Мы не совсем довольны тем, как они ведут переговоры. Они не могут иметь ядерное оружие, и мы не в восторге от того, как они ведут переговоры», - сказал он.

Американский президент также отметил, что не хочет применять военную силу, но иногда ему приходится это делать.

«Будет замечательно, если они будут вести переговоры в духе доброй воли. Но они этого не делают. Хотелось бы, чтобы мы могли обойтись без военных, но иногда приходится это делать», - добавил Трамп.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин