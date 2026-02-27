Китай рекомендовал гражданам покинуть Иран, США эвакуировали родственников дипломатов из Израиля 27.02.2026, 23:54

Вашингтон готовится ударить по Ирану?

Через день после того, как в Женеве прошли не приведшие к соглашению переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке, ситуация вокруг Ирана стала накаляться. 27 февраля МИД Китая выпустил оповещение с призывом к своим гражданам покинуть страну, предупредив китайцев о «значительном росте внешних угроз безопасности» в стране, передает South China Morning Post. Также ведомство подчеркнуло: тем, кто уже находится в стране, следует «усилить меры безопасности и эвакуироваться как можно скорее».

«Посольства и консульства Китая в Иране и соседних странах окажут необходимую помощь гражданам КНР в отправке коммерческими рейсами или наземным транспортом», — сообщили в МИДе. Аналогичные призывы покинуть ряд районов Ближнего Востока опубликовали также власти Австралии, Индии, Польши, Финляндии, Швеции, Сингапура и Южной Кореи. Помимо этого, в пятницу посольство США в Иерусалиме сообщило, что неосновному персоналу диппредставительства вместе с семьями рекомендовано покинуть Израиль, пока доступны коммерческие рейсы, в связи с «повышенными рисками для безопасности».

Посольство КНР в Израиле также призвало своих граждан внимательно следить за предупреждениями о мерах безопасности, которые рассылает правительство страны, которая может подвергнуться ударам со стороны Ирана в случае начала военной операции США. Ранее США объявили о выводе персонала из своего посольства в Ливане, писал Bloomberg.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд американо-иранских переговоров. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что встреча не привела к заключению ядерной сделки и Тегеран фактически отверг все ключевые требования Вашингтона. Среди них — пункт об уничтожении Ираном трех своих основных ядерных объектов — в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также передача всего запаса обогащенного урана США. Помимо этого, США настаивают на том, что любое соглашение должно быть бессрочным.

С начала этого года США сосредоточили в ближневосточном регионе значительные силы и начали выводить свои войска с военных баз вокруг Ирана. Президент Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по исламской республике, чтобы заставить Тегеран пойти на сделку. Источники Reuters же сообщали, что операция США может стать полномасштабным вторжением продолжительностью в несколько недель и с ударами по центрам власти режима.

