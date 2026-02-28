В квартире многоэтажки на улице Кадырова в Москве произошел взрыв 28.02.2026, 1:07

Взрыв разрушил часть стены здания.

В квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Кадырова в Москве произошел взрыв, в результате которого фасад здания получил повреждения. Об этом РБК сообщили в столичном МЧС. В ведомстве отметили, что дом не газифицирован, а возгорания не последовало. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что взрыв разрушил часть стены здания.

Данные о пострадавших разнятся. ТАСС сообщает о двух пострадавших, «РИА Новости» — об одном. Mash со ссылкой на хозяйку квартиры утверждает, что внутри находились отец и дочь, которых сейчас осматривают врачи. По информации ТАСС, из дома эвакуировали около 150 человек, их разместили в ближайшей школе.

«Российская газета» пишет, что причиной взрыва мог стать газовый баллон для монтажа натяжных потолков, а пострадавший — мастер, который делал ремонт. Однако хозяйка квартиры заявила Mash, что ремонт там не проводился.

На время работы экстренных служб движение по улице Кадырова перекрыто на участке от дома № 4 до дома № 8, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

