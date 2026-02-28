Усик проведет следующий бой с кикбоксером Верхувеном у пирамид Египта 28.02.2026, 3:00

Александр Усик

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе.

Обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик проведет следующий поединок 23 мая против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Об этом сообщает издание The Ring.

Бой состоится у пирамид Гизы в Египте. На кону будет стоять звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC.

39-летний Усик последний раз выходил на ринг 20 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа в матче-реванше за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В активе украинца 24 победы (15 нокаутом) в 24 боях на профессиональном ринге.

35-летний Верхувен удерживал титул чемпиона Glory в тяжелом весе рекордные 4220 дней (более 11 лет), одержав 26 побед подряд в качестве чемпиона. Он также является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14). В профессиональном боксе Верхувен провел лишь один поединок.

