Зеленский пошутил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии 28.02.2026, 4:07

Владимир Зеленский

Но те не предлагали.

Президент Зеленский ответил шуткой на просьбу прокомментировать утверждение Кремля, что Украина стремится получить ядерное оружие с помощью Франции или Великобритании помощью Франции или Великобритании.

Соответствующее заявление глава украинского государства сделал 27 февраля в интервью британскому телеканалу Sky News.

Журналист попросил прокомментировать такую фразу: «Кремль утверждает, что Украина пытается получить ядерное оружие через Великобританию и Францию».

Президент Зеленский пошутил в ответ.

«С удовольствием! Но я не получал никаких подобных предложений. Не было такого», — подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com