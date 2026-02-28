Зеленский пошутил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии
- 28.02.2026, 4:07
Но те не предлагали.
Президент Зеленский ответил шуткой на просьбу прокомментировать утверждение Кремля, что Украина стремится получить ядерное оружие с помощью Франции или Великобритании помощью Франции или Великобритании.
Соответствующее заявление глава украинского государства сделал 27 февраля в интервью британскому телеканалу Sky News.
Журналист попросил прокомментировать такую фразу: «Кремль утверждает, что Украина пытается получить ядерное оружие через Великобританию и Францию».
Президент Зеленский пошутил в ответ.
«С удовольствием! Но я не получал никаких подобных предложений. Не было такого», — подытожил он.