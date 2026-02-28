В Милане переполненный трамвай в разгар Недели моды разбил ресторан 2 28.02.2026, 8:37

1,274

Есть погибшие и 40 раненых.

В Милане трамвай сошел с рельсов и врезался в здание, в результате чего погибли два человека, еще около 40 получили ранения.

Об этом сообщает ВВС.

Настоящий ужас охватил центр Милана в разгар Недели моды. Новый трехвагонный трамвай на огромной скорости сошел с рельсов, протаранил светофор и врезался в стену дома, разбив витрину ресторана. Трагедия унесла жизни двух человек, еще десятки получили ранения.

Трагедия произошла около 16:00 на оживленной улице Viale Vittorio Veneto (маршрут №9). Переполненный пассажирами трамвай внезапно потерял управление. Сперва многотонная машина снесла светофор, а затем, не останавливаясь, влетела в фасад здания, буквально впечатавшись в витрину местного заведения.

Очевидцы описывают момент столкновения как сценарий из фильма ужасов.

«Это было ужасно. Я упал на пол вместе с другими, вокруг все крушилось. Я был уверен, что началось мощное землетрясение», - вспоминает один из пассажиров.

Жертвы и пострадавшие

К сожалению, избежать смертей не удалось. По предварительным данным, погибли два человека: 60-летний пешеход, который имел несчастье оказаться на пути неуправляемого транспорта, и один из пассажиров внутри вагона.

Общее количество травмированных достигает 40 человек. Спасателям пришлось буквально вырезать людей из искореженного металла. Большинство пострадавших - это пассажиры, которые получили переломы и ушибы во время резкого удара.

Версии следствия

Мэр Милана Джузеппе Сала уже посетил место происшествия. Власти пытаются понять, что привело к аварии на маршруте, где работал сверхсовременный трамвай нового типа, внедренный всего несколько недель назад.

Сейчас рассматривают несколько версий:

Состояние здоровья водителя: предполагают, что мужчине могло внезапно стать плохо. Известно, что он опытный работник и на момент аварии был на смене всего час.

Технический сбой: трамвай пропустил несколько остановок перед аварией, что может свидетельствовать о неисправности тормозной системы или системы управления.

Милан в трауре

Трагедия произошла в чрезвычайно напряженный период для города. Милан сейчас переполнен туристами и звездами мирового уровня из-за Недели моды. Кроме того, город только что принял зимние Олимпийские игры и готовится к Паралимпиаде.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони уже выразила соболезнования семьям погибших, а транспортная компания ATM пообещала полное содействие в расследовании.

