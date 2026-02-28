«Дружеский» захват: Трамп сделал неожиданное заявление по Кубе 28.02.2026, 8:59

Дональд Трамп

Президент США допустил возможность такого сценария.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность «дружественного» захвата Кубы, у которой, по его словам, «сегодня нет ничего».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа журналистам.

«Кубинское правительство ведет с нами переговоры, и, как вы знаете, они находятся в затруднительном положении. У них нет денег, у них сегодня нет ничего. Но они ведут с нами переговоры, и, возможно, мы осуществим дружественный захват Кубы», - сказал американский президент.

В то же время Трамп не раскрыл никаких деталей относительно «дружественного» захвата острова, однако отметил, что таким образом США «помогут людям, которые покинули Кубу».

«После многих, многих лет мы имели много лет дел с Кубой. Я слышал о Кубе с самого детства. Мы вполне можем сделать что-то хорошее. Я думаю, что это будет что-то очень позитивное для людей, которые были изгнаны, или еще хуже, с Кубы и которые живут здесь», - отметил он.

Отношения США и Кубы

Напомним, в начале 2026 года отношения между США и Кубой обострились. Дональд Трамп на фоне нового кризиса утвердил меморандум об усилении санкций против острова.

В частности, Кубу снова включили в список государств-спонсоров терроризма и восстановили жесткие ограничения на финансовые операции с кубинскими компаниями. В Гаване после угроз Вашингтона заявили, что не ведут никаких переговоров с правительством США.

Отметим, президент Кубы Мигель Диас-Канель жестко отреагировал на призывы Трампа к заключению соглашения с Вашингтоном. Он подчеркнул, что внешнее давление является неприемлемым для его страны.

Кроме того, 30 января Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которая исходит от Кубы. В Гаване ответили, что единственной реальной угрозой миру, безопасности и стабильности в регионе остается политика США.

