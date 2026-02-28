закрыть
Под Краснодаром пылает НПЗ «Албашнефть»

  • 28.02.2026, 9:07
После атаки дронов.

Ночь на 28 февраля в Краснодарском крае выдалась «жаркой» для российской нефтяной отрасли.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края РФ в своем Telegram-канале.

Стало известно, что в станице Новоминская Краснодарского края РФ вспыхнул пожар на НПЗ «Албашнефть» после падения обломков беспилотника.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают экстренные и специальные службы. Для тушения привлечены 39 человек и 13 единиц техники, в том числе специалисты МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По уточненным данным, огонь охватил один из резервуаров завода и прилегающую территорию площадью около 150 кв. м.

