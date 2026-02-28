Под Краснодаром пылает НПЗ «Албашнефть»
После атаки дронов.
Ночь на 28 февраля в Краснодарском крае выдалась «жаркой» для российской нефтяной отрасли.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края РФ в своем Telegram-канале.
Стало известно, что в станице Новоминская Краснодарского края РФ вспыхнул пожар на НПЗ «Албашнефть» после падения обломков беспилотника.
По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте работают экстренные и специальные службы. Для тушения привлечены 39 человек и 13 единиц техники, в том числе специалисты МЧС РФ по Краснодарскому краю.
По уточненным данным, огонь охватил один из резервуаров завода и прилегающую территорию площадью около 150 кв. м.