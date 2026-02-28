В Беларуси ввели изменения за пользование электричеством

В Беларуси ввели изменения за пользование электричеством11
- 28.02.2026, 9:15
- 6,922
Придется платить заметно больше.
Правительство увеличило тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Это затронуло в том числе и тех, кто обогревает жилье электричеством, пишет «Зеркало».
С 1 июня поднимут тариф на электроэнергию, который некоторые потребители называют «три копейки». Он требует установки специального дополнительного счетчика.
Этот тариф с 1 июня подорожает на 7,3% — до 0,0487 рубля за 1 кВт•ч. Для сравнения: в прошлом году эта услуга также прибавила в стоимости, но более скромно — на 1,1%. Получается, что сейчас за 1000 кВт•ч надо было заплатить 45,4 рубля, а за июнь — 48,7 рубля.
Напомним, в конце января этого года задним числом был подписан указ, по которому повышать тарифы на ЖКУ планировалось в два этапа — с 1 января и 1 июня. Так, в январе должны были подорожать все услуги, кроме отопления и горячего водоснабжения. Рост — на 17,05 рубля. С 1 июня планировали поднять тарифы на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения — на 3,95 рубля.
Но позже было принято решение перенести это повышение тарифов ЖКХ с 1 января на 1 марта.