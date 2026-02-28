В Могилевской области мужчина ранил милиционера кинжалом

В Могилевской области мужчина ранил милиционера кинжалом5
- 28.02.2026, 9:23
Он не мог попасть в квартиру к жене.
В августе 2025-го в Горецком районе на Могилевщине приехавший из России мужчина не мог попасть в квартиру к жене и орудовал кинжалом. Им он ранил одного из милиционеров, прибывших на вызов. Это посчитали попыткой убийства, суд вынес приговор, сообщили в прокуратуре Могилевской области, пишет «Зеркало».
В начале августа 2025 года мужчина приехал в отпуск к семье из России, где работал монтажником. На протяжении недели злоупотреблял спиртным, систематически устраивал скандалы со своей супругой, та обращалась в милицию
Вечером 9 августа нетрезвый мужчина не смог попасть в квартиру, поскольку находившаяся там супруга закрылась изнутри — боялась его агрессии. В итоге он пытался повредить входную дверь и использовал для этого кинжал.
На вызов о нарушении общественного порядка приехал наряд райотдела Департамента охраны МВД. В подъезде один из милиционеров подвергся нападению.
«Обвиняемый с применением кинжала нанес правоохранителю четыре колото-резаные раны, в том числе в область шеи. Летального исхода удалось избежать благодаря активному сопротивлению и пресечению противоправных действий нападавшего», — сообщили в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел и на основании ч. 1 ст. 14, ст. 362 УК назначил 16 лет колонии усиленного режима.
В пользу потерпевшего суд взыскал с обвиняемого денежную компенсацию морального вреда. Ее размер не сообщается.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.