В Могилевской области мужчина ранил милиционера кинжалом 5 28.02.2026, 9:23

2,238

Он не мог попасть в квартиру к жене.

В августе 2025-го в Горецком районе на Могилевщине приехавший из России мужчина не мог попасть в квартиру к жене и орудовал кинжалом. Им он ранил одного из милиционеров, прибывших на вызов. Это посчитали попыткой убийства, суд вынес приговор, сообщили в прокуратуре Могилевской области, пишет «Зеркало».

В начале августа 2025 года мужчина приехал в отпуск к семье из России, где работал монтажником. На протяжении недели злоупотреблял спиртным, систематически устраивал скандалы со своей супругой, та обращалась в милицию

Вечером 9 августа нетрезвый мужчина не смог попасть в квартиру, поскольку находившаяся там супруга закрылась изнутри — боялась его агрессии. В итоге он пытался повредить входную дверь и использовал для этого кинжал.

На вызов о нарушении общественного порядка приехал наряд райотдела Департамента охраны МВД. В подъезде один из милиционеров подвергся нападению.

«Обвиняемый с применением кинжала нанес правоохранителю четыре колото-резаные раны, в том числе в область шеи. Летального исхода удалось избежать благодаря активному сопротивлению и пресечению противоправных действий нападавшего», — сообщили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел и на основании ч. 1 ст. 14, ст. 362 УК назначил 16 лет колонии усиленного режима.

В пользу потерпевшего суд взыскал с обвиняемого денежную компенсацию морального вреда. Ее размер не сообщается.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com