закрыть
28 февраля 2026, суббота, 10:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилевской области мужчина ранил милиционера кинжалом

5
  • 28.02.2026, 9:23
  • 2,238
В Могилевской области мужчина ранил милиционера кинжалом

Он не мог попасть в квартиру к жене.

В августе 2025-го в Горецком районе на Могилевщине приехавший из России мужчина не мог попасть в квартиру к жене и орудовал кинжалом. Им он ранил одного из милиционеров, прибывших на вызов. Это посчитали попыткой убийства, суд вынес приговор, сообщили в прокуратуре Могилевской области, пишет «Зеркало».

В начале августа 2025 года мужчина приехал в отпуск к семье из России, где работал монтажником. На протяжении недели злоупотреблял спиртным, систематически устраивал скандалы со своей супругой, та обращалась в милицию

Вечером 9 августа нетрезвый мужчина не смог попасть в квартиру, поскольку находившаяся там супруга закрылась изнутри — боялась его агрессии. В итоге он пытался повредить входную дверь и использовал для этого кинжал.

На вызов о нарушении общественного порядка приехал наряд райотдела Департамента охраны МВД. В подъезде один из милиционеров подвергся нападению.

«Обвиняемый с применением кинжала нанес правоохранителю четыре колото-резаные раны, в том числе в область шеи. Летального исхода удалось избежать благодаря активному сопротивлению и пресечению противоправных действий нападавшего», — сообщили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел и на основании ч. 1 ст. 14, ст. 362 УК назначил 16 лет колонии усиленного режима.

В пользу потерпевшего суд взыскал с обвиняемого денежную компенсацию морального вреда. Ее размер не сообщается.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин