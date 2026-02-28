В Боливии упал самолет с миллионами только что напечатанных банкнот 28.02.2026, 9:31

2,530

Военный борт Hercules протаранил 15 авто.

В Боливии вблизи Ла-Паса разбился военный самолет с только что напечатанными деньгами, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, а рассыпанные купюры вызвали хаос на месте катастрофы.

Об этом сообщает АР.

В пятницу вблизи столицы Боливии - Ла-Пас - потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, который перевозил только что напечатанные боливийские банкноты.

Трагедия произошла в районе города Эль-Альто - самолет приземлился, однако съехал со взлетно-посадочной полосы во время посадки и врезался в несколько транспортных средств, сообщили представители пожарной службы.

По официальным данным, по меньшей мере 15 человек погибли, еще 30 получили ранения.

Министр обороны Боливии Марсело Салинас сообщил, что самолет принадлежал ВВС страны и прибыл из города Санта-Крус-де-ла-Сьерра. После аварии вспыхнул пожар, который удалось ликвидировать спасателям. По словам начальника пожарной службы Павел Товара, повреждено не менее 15 транспортных средств, однако пока не уточняется, есть ли среди погибших члены экипажа или только люди на земле. Двое из шести членов экипажа считаются пропавшими без вести.

Во время катастрофы сотни тысяч купюр рассыпались вокруг места аварии. В соцсетях распространились кадры с обломками самолета, уничтоженными авто и разбросанными деньгами. Очевидцы бросились собирать банкноты, что существенно осложнило работу спасателей. Для стабилизации ситуации власти привлекли более 500 военных и 100 полицейских.

Президент Центрального банка Давид Эспиноза заявил, что разбросанные банкноты «не имеют юридической силы», поскольку не были введены в обращение. Часть наличности уничтожили в присутствии представителей банка. Сумма средств, которые перевозились самолетом, официально не разглашается. На время расследования причин катастрофы полеты в и из аэропорта Эль-Альто временно приостановлены.

