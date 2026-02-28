На канале Соловьева признали отсталость российской армии и предрекли войну с Китаем

На канале Соловьева признали отсталость российской армии и предрекли войну с Китаем9
- 28.02.2026, 9:53
В России после эфира вспыхнул скандал.
В России разгорелся скандал, связанный с эфиром пропагандиста Кирилла Федорова, в котором прозвучало признание технической отсталости российской армии и говорилось, что Украина обошла россиян и по качеству военной связи, и по беспилотникам.
После этого Федорова уволили с канала рупора Кремля Владимира Соловьева. На этот инцидент обратил внимание украинский блогер Денис Казанский.
«Мое личное мнение: они (Украина – ред.) нас обыгрывают. У нас проблемы со связью, исторически в нашей армии проблемы со связью», – сказал собеседник Федорова по эфиру.
Затем он смоделировал ситуацию, при которой будут остановлены боевые действия, после чего Украина перенаправит высвободившиеся деньги в разработку и производство дронов, где она и так обыгрывает Россию.
«А они, там (в разработке дронов – ред.), к сожалению, хороши», – согласился с ним Федоров.
Пропагандисты отметили качество украинских тактических дронов, акцентировав на том, что Украина сделала ставку на выбивание пехоты.
Далее Федоров стал хвалить украинские дроны за качество картинки. «Вот смотри, как у них держится картинка. У них картинка на радиодронах держится практически до самой земли... У них ретрансляторы лучше развиты, у них гораздо лучше сопротивление РЭБу. У них стоит базовая станция, на ней работают одновременно и оптоволокно, и такие ФПВихи, и такие ФПВихи», – заявил пропагандист.
Затем участники эфира пожаловались на проблемы с ретрансляторами для дронов, сообщив, что они не поступают в армию оккупантов. Они также признали, что лучшим ретранслятором являются спутники в космосе, но спутники россиянам отключил Илон Маск, а своих спутников у РФ нет.
Таким образом, Федоров и его собеседник прямо опровергли утверждения других российских пропагандистов, которые заявляли, что отключение «Старлинк» якобы никак не скажется на армии РФ.
«Старлинк» применялся массово... В чем именно преимущество таких систем связи, это большая автономность и очень маленький вес – его можно спрятать везде», – отметил собеседник Федорова.
Пропагандист признал бедность России и заявил, что она не потянет производство таких систем, призвав к «партнерскому» сотрудничеству с другими странами, например с Китаем или Индией.
Федорову, в свою очередь, понравилась идея сотрудничества с Индией, поскольку «Россия, скорее всего, не будет с ней воевать», а вот с Китаем дела обстоят иначе.
«Надо партнериться с теми странами, с которыми мы не будем в конфликте по применению тех же условных спутников. Понятное дело, ни с ближайшими соседями. Я войну с Китаем не исключаю», – сказал пропагандист.
То есть Федоров прямо предрек войну России с Китаем – страной, которую Кремль сейчас считает своим главным стратегическим партнером.