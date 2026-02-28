По квартирам белорусов будут ходить люди и задавать странные вопросы 21 28.02.2026, 11:07

5,266

Мининформ уверяет, что это нужно «для развития телевидения».

В Министерстве информации сообщили, что с 1 марта по 30 апреля по квартирам белорусов будут ходить люди и задавать вопросы. В ведомстве уверяют, что это будет делаться для развития телевидения, пишет «Телеграф».

Компания «МедиаИзмеритель» отправит опросные группы, чтобы определить, «как именно жители страны смотрят телевидение».

Мининформ предупредил, что интервьюеры будут лично задавать вопросы жителям квартир, в которые придут. При этом в министерстве заверили, что ответы будут «строго конфиденциальны».

Чтобы, по всей видимости, белорусы могли отличить опрашивающие группы от, например, мошенников, их оденут в фирменные жилеты, выдадут удостоверения и обяжут носить с собой паспорта.

Судя по призыву Мининформа, участие в опросе будет добровольным, так как ведомство призвало не отказываться от участия.

Как будут выглядеть жилеты опрашивающих, и почему нельзя было пойти по пути МАРТ (Министерства антимонопольного регулирования и торговли) и запустить онлайн-анкетирование, в ведомстве не уточнили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com