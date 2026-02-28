На линкоре США класса «Трамп» появится секретное оружие

На линкоре США класса «Трамп» появится секретное оружие3
Американская компания General Atomics заявила, что ведет переговоры с правительством США о возможной установке электромагнитного рельсотрона на перспективный ракетный линкор нового поколения класса «Трамп». Об этом сообщили представители компании, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
С 2021 года ВМС США официально заморозили программу рельсотронов, потратив более полумиллиарда долларов, но так и не добившись боевой готовности системы. Главные проблемы — износ ствола, перегрев и отсутствие кораблей, способных обеспечивать необходимую мощность. Однако, по словам вице-президента General Atomics Ника Буччи, компания продолжала работу над ключевыми технологиями.
Первый корабль USS Defiant — рассматривается как платформа, способная устранить прежние технические ограничения. Новые интегрированные энергосистемы, аналогичные тем, что используются на авианосцах класса Ford (EMALS и AAG), дают шанс обеспечить питание 32-мегаджоульной установки.
Рельсотрон рассматривается как перспективное средство ПВО и противоракетной обороны, вместо дорогих перехватчиков он использует дешевые кинетические снаряды, выпущенные на гиперзвуковой скорости. На фоне роста угроз со стороны России и Китая такие системы снова вызывают интерес.
Пока ВМС США не приняли решения о возобновлении программы. Судьба рельсотрона напрямую зависит от того, будет ли одобрен проект и получит ли он финансирование. Тем временем Япония и несколько европейских стран продолжают собственные испытания, что усиливает давление на США вернуть себе лидерство в этой сфере.