закрыть
28 февраля 2026, суббота, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Аятолла Хаменеи сбежал из Тегерана после начала атаки

  • 28.02.2026, 11:14
  • 1,928
Аятолла Хаменеи сбежал из Тегерана после начала атаки

Верховного правителя Ирана якобы «вывезли в безопасное место».

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не находится в Тегеране во время совместного удара США и Израиля по Ирану в субботу, 28 февраля, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, аятоллу перевезли в безопасное место.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац 28 февраля заявил о превентивном ударе по Ирану. По данным СМИ, операция является совместной с США. Среди целей — дома Али Хаменеи и военные объекты.

В Тегеране раздаются мощные взрывы, видны столбы дыма.

Израиль ввел чрезвычайное положение на всей территории страны в ожидании ракетного обстрела.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин