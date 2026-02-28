Аятолла Хаменеи сбежал из Тегерана после начала атаки
- 28.02.2026, 11:14
Верховного правителя Ирана якобы «вывезли в безопасное место».
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не находится в Тегеране во время совместного удара США и Израиля по Ирану в субботу, 28 февраля, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, аятоллу перевезли в безопасное место.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 28 февраля заявил о превентивном ударе по Ирану. По данным СМИ, операция является совместной с США. Среди целей — дома Али Хаменеи и военные объекты.
В Тегеране раздаются мощные взрывы, видны столбы дыма.
Израиль ввел чрезвычайное положение на всей территории страны в ожидании ракетного обстрела.