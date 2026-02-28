«Стоим на очереди с рождения»
- 28.02.2026, 11:52
В «Минск Мире» возникла очередная проблема.
В жилом комплексе «Минск Мир» возникли проблемы со свободными местами в детские садики. Эту тему обсуждают в соцсетях. Чиновники тем временем подтверждают — эта проблема действительно существует, пишет «Зеркало».
«Кто еще ждет очередь в сад в «Минск Мир»? Ребенку 3 года летом, стоим на очереди с рождения. Есть ли шанс попасть?» — задалась вопросом одна из пользотельниц Threads.
Вот какие комментарии оставили под постом:
«Мы стояли с рождения и не попали, попали на Чкалова. Нам сказали, что набор в «Минск Мир» закончился детьми, рожденными в декабре 2021 года, а моя — февраль 2022-го».
«Летние дети уже маловероятно попадут в сады „Минск Мир“».
«Когда мы становились на очередь в Октябрьском районе, мне сказали, что не распределяют в какой-то конкретный сад. Вам дадут сад в районе, но какой — неизвестно».
«Тем временем в нашем саду (район парка Горького) закрывают группы из-за нехватки детей. Это 10 минут от «Минск Мира».
«Без очереди попадают дети, у кого старшие братья или сестры уже ходят в сад в «Минск Мир».
«Мы три года назад попали, а соседи — нет, и до сих пор в другом саду, уже выпускная группа. В саду недобор персонала, еще и воспитатели уходят».
«Стояли с рождения. В итоге направили на Левкова. Тогда туда ни автобусов, ничего не ходило — добирались пешком по 40 минут».
«Это же элитный район, все рассчитано — и садики, и школы. Конечно, попадете».
Тем временем администрацию Октябрьского района, в котором расположен «Минск Мир», одной из актуальных проблем называют нехватку мест в учреждениях шаговой доступности на территории «Минск Мира». Сейчас детские сады в экспериментальном комплексе «Минск-Мир» загружены на 127%. Теперь здесь работают четыре садика. Три построены городом, один — инвестором. В этом году должен появиться еще один сад. А всего должно быть 13. Что касается школ, то их здесь три. Строительство четвертой отложили на неопределенный срок. Причину отсрочки объяснили тем, что в действующих учреждениях мест хватает и на перспективу.