закрыть
28 февраля 2026, суббота, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Еле откачали»: путинист Киркоров опозорился на сцене

2
  • 28.02.2026, 12:51
  • 3,636
«Еле откачали»: путинист Киркоров опозорился на сцене

Из программы артиста убрали все номера с пиротехникой.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает вторжение РФ в Украину, в прошлом году получил серьезный ожог на сцене, после чего целый год не выступал, пишет «Главред».

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Киркоров не выступал из-за того, что у него не было желания, а теперь якобы появилось.

«Почему не пел долго? Не пелось, не хотелось, не до песен было мне и стране. Теперь появился прекрасный свет в окошке, луч и даже надежда на то, что будет мир и что будет все хорошо, все услышат друг друга. Как-то сразу захотелось петь, танцевать и гастролировать. Пауза была большая, да, я называю это публичным одиночеством», — сказал журналистам артист-путинист.

Кстати, в этом году из программы концерта убрали все номера с пиротехникой, а в зале было много друзей Киркорова.

Но в соцсетях поклонники отметили, что артист постарел в последнее время и высказались о его танцах.

«Как-то быстро он постарел»;

«Он в памперсе что ли?»;

«Потом еле откачали», - написали пользователи соцсети.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку
Фицо и Орбан загоняют свои страны в ловушку Петр Олещук
Статкевич остался верен себе
Статкевич остался верен себе Леонид Невзлин