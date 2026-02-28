В Беларуси отменили еще одну налоговую льготу для населения

В Беларуси отменили еще одну налоговую льготу для населения1
- 28.02.2026, 12:59
Это может затронуть многих накануне праздника 8 марта.
Налоговики накануне 8 марта пояснили, как беларусы должны продавать цветы, чтобы не получить штраф за нелегальную торговлю. Как выяснилось, с 1 января этого года появилось налоговое новшество, пишет «Зеркало».
В Министерстве по налогам и сборам (МНС) напомнили, что с 1 октября 2024 года физлица, которые работают без регистрации ИП, могут продавать только самостоятельно выращенную продукцию цветоводства и декоративные растения. Закупить тюльпаны или розы оптом и перепродать их как самозанятый больше нельзя. Подтвердить, что цветы выращены лично, нужно справкой из местного исполнительного органа.
При этом торговать разрешается только самостоятельно, без наемных работников, и только в специально отведенных местах — на рынках, ярмарках и выставках.
Тем, кто выращивает цветы и собирается их продавать, доступны два режима — единый налог или налог на профессиональный доход. Если выбран единый налог, до начала торговли нужно подать уведомление в налоговый орган (лично или через личный кабинет) и заплатить фиксированную сумму за месяц.
Ставка зависит от региона. Например, для Минска — 188 рублей, а Борисова, Жодино, Молодечно, Слуцка, Солигорска — 160 рублей.
Льготу отменили
Главное изменение этого года — отмена понижающего коэффициента. Ранее, если торговля велась менее 15 дней в месяц, можно было заплатить половину ставки (коэффициент 0,5). С 1 января 2026 года эта льгота больше не действует. Теперь даже если человек продает цветы всего несколько дней перед 8 Марта, придется уплатить полную месячную ставку единого налога.
Но по-прежнему сохраняются социальные льготы. Ставка снижается на 20% дл пенсионеров, людей с инвалидностью, оодителей в многодетных семьях, родителей детей-инвалидов.
Если продавать цветы без оформления, возможны последствия:
обязательная уплата единого налога (при повторном нарушении — в пятикратном размере);
штраф до 100 базовых величин.
С 1 января этого года базовая величина составляет 45 рублей, то есть штраф может достигать 4500 рублей. Возможна также конфискация товара и полученного дохода. При этом административное наказание не освобождает от уплаты налога.