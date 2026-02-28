В Беларуси отменили еще одну налоговую льготу для населения 1 28.02.2026, 12:59

2,012

Это может затронуть многих накануне праздника 8 марта.

Налоговики накануне 8 марта пояснили, как беларусы должны продавать цветы, чтобы не получить штраф за нелегальную торговлю. Как выяснилось, с 1 января этого года появилось налоговое новшество, пишет «Зеркало».

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) напомнили, что с 1 октября 2024 года физлица, которые работают без регистрации ИП, могут продавать только самостоятельно выращенную продукцию цветоводства и декоративные растения. Закупить тюльпаны или розы оптом и перепродать их как самозанятый больше нельзя. Подтвердить, что цветы выращены лично, нужно справкой из местного исполнительного органа.

При этом торговать разрешается только самостоятельно, без наемных работников, и только в специально отведенных местах — на рынках, ярмарках и выставках.

Тем, кто выращивает цветы и собирается их продавать, доступны два режима — единый налог или налог на профессиональный доход. Если выбран единый налог, до начала торговли нужно подать уведомление в налоговый орган (лично или через личный кабинет) и заплатить фиксированную сумму за месяц.

Ставка зависит от региона. Например, для Минска — 188 рублей, а Борисова, Жодино, Молодечно, Слуцка, Солигорска — 160 рублей.

Льготу отменили

Главное изменение этого года — отмена понижающего коэффициента. Ранее, если торговля велась менее 15 дней в месяц, можно было заплатить половину ставки (коэффициент 0,5). С 1 января 2026 года эта льгота больше не действует. Теперь даже если человек продает цветы всего несколько дней перед 8 Марта, придется уплатить полную месячную ставку единого налога.

Но по-прежнему сохраняются социальные льготы. Ставка снижается на 20% дл пенсионеров, людей с инвалидностью, оодителей в многодетных семьях, родителей детей-инвалидов.

Если продавать цветы без оформления, возможны последствия:

обязательная уплата единого налога (при повторном нарушении — в пятикратном размере);

штраф до 100 базовых величин.

С 1 января этого года базовая величина составляет 45 рублей, то есть штраф может достигать 4500 рублей. Возможна также конфискация товара и полученного дохода. При этом административное наказание не освобождает от уплаты налога.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com